De Paul all'Atletico Madrid, fumata bianca ancora lontana. Almeno a sentire le parole del direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino, intervistato da Radio Kiss: "Le trattative ci sono e quella con l'Atletico Madrid è una delle più avanzate, ma le distanze sono ancora notevoli. Restano in ballo altri club, sono tante le società che lo vogliono. La trattativa non è ancora decollata". De Paul, impegnato in Coppa America con l'Argentina, ha già un accordo con i colchoneros, sulla base di un contratto da 3,5 milioni di euro netti più bonus all'anno. L'offerta della squadra spagnola è di 35 milioni di euro.