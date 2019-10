Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato a DAZN prima della gara in casa della Fiorentina: "I viola sono tra i più forma del campionato, è una partita proibitiva per noi. La classifica della Fiorentina è bugiarda in quanto avrebbe meritato molti più punti... Mi viene in mente la partita con la Juve per esempio. Tra noi e loro c'è un punto di distacco reale ma virtualmente penso siano molti di più. Io spero che la stagione sia cominciata domenica scorsa perché abbiamo guadagnato i tre punti contro il Bologna che è un'ottima squadra. Sappiamo la difficoltà di questa partita, ma siamo molto concentrati".



DE PAUL - "Sicuramente per la squalifica ha sofferto molto e questa settimana era particolarmente carico perché sa di venire a giocare in una piazza che lo stima e che lo voleva, poi la trattativa non si è concretizzata e per lui sarà motivo di grande stimolo poter giocare oggi qui".