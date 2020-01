Il ds dell'Udinese Pierpaolo Marino parla a Sky Sport prima della sfida con il Parma: "Innanzitutto non siamo poi così tranquilli dal punto di vista della classifica perché mancano ancora moltissime partite e vogliamo incrementare il più possibile il distacco dalla zona calda della classifica. Per quanto riguarda il mercato devo dire che in giro ci sono tante voci ma la maggior parte di queste sono infondate. Fofana? Penso che sia destinato a rimanere con noi e non credo che ci saranno stravolgimenti nella prima squadra. Andremo ad accontentare quegli elementi che dovranno trovare più spazio e, siccome la nostra è una rosa molto ampia e competitiva, dobbiamo trovare lo spazio per quei giocatori. Poi abbiamo preso Zeegelaar che consideriamo un rientro molto importante perché mancava un'alternativa a Sema sulla sinistra e perché dispone di altri importanti qualità. Le uscite comunque non saranno più di due in ogni caso".