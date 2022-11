Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato a Tuttosport. Inevitabile che il discorso sia finito su Simone Pafundi, esordiente in Nazionale a 16 anni e già negli occhi di big come il Napoli. "A me ricorda molto Baggio. Ha il passo, le caratteristiche tecniche di Roberto a quell’età. Tutti i paragoni ora sono azzardati, ma quando lo vedo ho la sensazione di rivedere il Baggio che avevo visto giovane nel Vicenza. Finora hanno tentato in molti di portarlo via, più che di contattare noi. Genitori e agente però sono stati correttissimi e ci hanno concesso di fare il primo contratto professionistico".