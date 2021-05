Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, parla a Sky Sport prima della sfida con il Napoli: "​Valutazione Musso? Si fanno in negoziazione. Tra i tre migliori portieri in Italia? Sì ma anche ampi margini di miglioramento. Il progetto Musso, oltre che sulla concretezza, si basa anche sui margini di miglioramento che sono indiscutibili. Che Udinese si vedrà questa sera? Il Napoli troverà una squadra tosta. Sappiamo che gli azzurri sono tra le squadre più in forma del campionato, un avversario difficile per noi, ma l'Udinese sarà tosta e non regalerà nulla. E ha una squadra che alle grandi ha dato sempre filo da torcere. De Paul? Non devo elevare il valore del prodotto, ma dal punto di vista umano dico che l'uomo supera il fuoriclasse. Il fuoriclasse è sotto gli occhi di tutti, ma io che lo vedo da due anni dico che è un punto di riferimento umano impareggiabile. Capisci che il fuoriclasse è figlio dell'uomo. Quante squadre in Serie A possono permettersi De Paul? Io non faccio i conti nelle tasche degli altri, però ho visto che anche negli ultimi mercati quando si è parlato di giocatori di indiscutibile classe, e De Paul è uno di questi, i soldi sono arrivati. E parlo anche dell'estero. Io non guardo solo il bilancio ma anche la qualità della squadra. Speriamo che l'offerta giusta arrivi il più tardi possibile. A De Paul ho fatto un adeguamento di contratto dieci mesi fa e ci ho messo dieci minuti. Per quello che sono i suoi sentimenti per l'Udinese non creerà mai il minimo problema, poi dobbiamo essere anche noi sensibili per le sue ambizioni, ma De Paul non farà mai un passo falso nel rapporto. Su questo ci scommetterei, anche per il legame che ha con la proprietà, la società, l'ambiente e la città di Udine, dove ha avuto anche la nascita di una bambina. Non vedo problemi da quel punto di vista. Siamo una società solida grazie alla proprietà e siamo capaci di tenere il banco con De Paul che è un socio autorevole, non una persona antitetica".