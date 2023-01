L'Udinese, dopo un inizio col botto in questo campionato, si è stabilizzata in una zona più tranquilla della classifica, nonostante la flessione dell'ultimo periodo. In tempo di mercato si inseguono le suggestioni legate ai trasferimenti, sulle quali si è espresso il responsabile dell'area tecnica dei friulani Pierpaolo Marino, intervistato da TV12: "Ora con il mercato ne sentiremo di tutti i colori. Fa parte del gioco e lo sappiamo benissimo, ma è normale che ha noi addetti ai lavori certe voci diano comunque fastidio".



DEULOFEU - Facendo riferimento alla situazione di Deulofeu il dirigente ha specificato: "Deulofeu si è allenato, sta bene ed è solo in attesa di ricondizionamento fisico per mettersi al pari della squadra, con allenamenti di alta intensità. Ha fatto una preparazione adeguata e da domani sarà in gruppo. Non c’è nessun problema dal punto di vista fisico e del mercato".



SAMARDZIC - "Si è sempre espresso bene da subentrante, meno da titolare. Ma è normale per uno della sua età. La maglia da titolare pesa molto di più, credo che Sottil non abbia demeriti in questo".



MERCATO - "Sicuramente non perderemo i pezzi importanti che abbiamo, grazie alla solidità della famiglia Pozzo. A gennaio non abbiamo mai avuto necessità di vendere i nostri giocatori migliori".



SOTTIL - "Il mister è in grado di farci rivedere le prestazioni fatte nella prima parte di stagione, abbiamo piena fiducia in lui e nelle sue capacità di gestione dello spogliatoio".