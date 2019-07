Il dt dell'Udinese, Pierpaolo Marino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando anche di Rodrigo De Paul: "E' inutile fissare i prezzi, non li facciamo noi. Non abbiamo la necessità di fare plusvalenze, fa piacere anche a noi se va in una big. Non possiamo trattenerlo con le catene, ad ora non ci sono offerte. Ci sono squadre interessate, ma con valutazioni sbagliate. Trovatemi un titolare dell'Argentina che costi meno di 40-50 milioni".