Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match esterno contro il Napoli: "Non siamo qui per tornare a casa con la cartolina dello stadio Maradona. Siamo venuti per giocare la partita e alla fine gioire o dispiacersi a seconda di come andrà. Il Napoli ha una grande continuità di presenza in Europa, che testimonia la bontà del lavoro della società. Ho trovato un ambiente convinto ed entusiasta e posso essere orgoglioso di aver rifondato il Napoli e di averlo poi riportato in Europa".