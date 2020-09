In casa Udinese Pierpaolo Marino, intervistato da Sky prima del match con lo Spezia, parla dell'esordio del giovane Palumbo: "Da futuro giocherà da regista, ma al momento va bene da mezzala. Ha doti tecniche notevolissime, ma deve irrobustirsi fisicamente".



Sul mercato: "Pereyra è un tesserato dell'Udinese ed è un grandissimo acquisto, possibile solo con la sinergia con il Watford. De Paul? Non sono arrivate offerte degne di un nazionale argentino. Non credo possano arrivare novità negli ultimi quattro giorni. Il Leeds? Abbiamo avuto approcci non seri con molte squadre: intendo non seri dal punto di vista dell'offerta e poi la famiglia Pozzo ha la forza di mantenere il valore di un giocatore come De Paul".