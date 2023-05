Il dt dell'Pierpaolo, è stato ospite della trasmissione Udinese Tonight e ha affrontato tutti i temi caldi del mercato in uscita dei friulani:“Avanti con? È stata una riconferma giusta, corretta e nei tempi adeguati. Il tassello principale per un programma di continuazione tecnica e sportiva. L’Udinese gioca sempre di anticipo ed è la nostra organizzazione, non per essere presuntuosi o per manifestare i nostri meriti ma, effettivamente, riusciamo ad arrivare prima sugli obiettivi ed abbiamo una Proprietà in grado di investire; infatti, sono già arrivati ed annunciati giocatori importanti”.– “C’è un dialogo aperto perché è un giocatore che ha sempre avuto un ottimo rapporto con noi e un rendimento di assoluto livello. È in una fase di riflessione e siamo preparati a qualsiasi evenienza. Non stiamo ragionando in termini patrimoniali, essendo a fine contratto, ma su una perdita tecnica, molto dolorosa. In qualsiasi eventualità, saremo pronti per la sua decisione e non potremo che ringraziarlo”.- "Beto è un giocatore di grande importanza nello scenario europeo, diversi club esteri si stanno interessando a lui. Penso che sia un giocatore con margini di miglioramento enormi. La Famiglia Pozzo è una Proprietà stabile e non ha disperato bisogno di vendere. Siamo preparati ad una sua partenza ma siamo anche preparati a tenerlo con noi".– “Di Becao invece ci ha sorpreso molto il fatto che non si sia ancora seduto a parlare con noi per il rinnovo: sono diverse settimane che proviamo il dialogo. Nel gioco delle parti e nel rispetto reciproco stiamo studiando la maniera giusta per riprendere questo dialogo; altrimenti dovremo pensare ad una cessione molto dolorosa, essendo a scadenza contrattuale, con una cifra consona al suo valore”.– “È il giocatore dei sogni, rappresenta il calcio. È una mezzala moderna che può fare anche il trequartista, con un bagaglio tecnico veramente importante ed il gol nel DNA. Può raggiungere valutazioni di rilievo e, in questo senso, siamo nelle condizioni di trattenerlo con noi ancora un altro anno dato il bel rapporto creato con il giocatore”.