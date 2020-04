Pierpaolo Marino, responsabile dell'Area Tecnica friulana, è intervenuto a Udinese Tonight per commentare la possibile ripresa del campionato dopo lo stop per l'emergenza coronavirus: "Protocollo sanitario? L'Udinese si sta ponendo degli interrogativi sulle condizioni di sicurezza per la salute di giocatori e staff: non si può pensare che in un paese colpito da un'emergenza di tale portata si possa riprendere uno sport, anche se professionistico, con atleti che non possono effettuare allenamenti appropriati, senza contatto fisico e senza pallone. Da quel che mi risulta, sono in tutto 17 le società di Serie A che hanno presentato degli emendamenti al protocollo. Non parlerei di spaccatura della Lega, ma di una posizione unitaria da parte dei medici, secondo cui il protocollo non garantisce che gli allenamenti possano effettivamente riprendere. Io però sono più preoccupato per il prossimo campionato che per questo: noi dobbiamo salvaguardare tutto il meccanismo calcio, ma è superficiale l'idea che applicando il protocollo si elimini ogni rischio. Ci sono anche molti altri aspetti da considerare: ad esempio, non tutti i club dispongono dei mezzi per poterlo applicare, non è semplice e immediato effettuare i tamponi e se alla ripresa degli allenamenti emergessero ulteriori positività al virus torneremmo alla situazione di partenza. Riprendiamo solo quando ci saranno condizioni di totale sicurezza e sarà possibile effettuare allenamenti adeguati, altrimenti ci ritroveremmo a curare un numero elevatissimo di infortuni".