Intervistato da Udinese Tonight, il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino ha dichiarato: "Il focus che dobbiamo fare dopo la gara di domenica è sulla prestazione. L’approccio al match, da un punto di vista di concentrazione mentale, è stato sbagliato. Sappiamo dove intervenire, avere calma ma anche determinazione perché quello che può mancare all’Udinese può essere un risultato ma non l’orgoglio e la voglia di dare il massimo per onorare la maglia. Il ritiro? Non è che sia la panacea, ma dobbiamo apporre dei correttivi. Credo molto in questa squadra ed ecco perché sento che sia necessario pungolarli nell’aspetto che deve essere anche educativo al fine che non ripeta certi errori che possono affiorare anche in base alle esperienze degli anni precedenti".