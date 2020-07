Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell'Udinese, parla a Sky Sport prima della sfida contro la Juventus: "Lasagna? Un paio di giorni fa ha accusato un dolore al retto femorale, sembrava una cosa risolvibile, dagli esami di rito non si era rilevato nulla. Stamattina però nel provare aveva dolore, non era in condizione né di andare in panchina né di scendere in campo. La classifica? Noi non è che non fossimo preparati al fatto che a Napoli si potesse perdere, la sconfitta è venuta in modo immeritata, e che il Lecce e il Genoa potessero vincere. Siamo preparati a questa evenienza e abbiamo la consapevolezza della forza della nostra squadra. Ci siamo tenuti a debita distanza per tutto il campionato dalla zona caldissima e noi siamo convinti di poterlo continuare a fare".



SULLA SALVEZZA - " Non dimentichiamo che a gennaio quando abbiamo chiuso il girone d’andata avevamo 24 punti e 11 di distacco dalla terza ultima. Non siamo mai stati vicini a quella zona lì. E’ un problema di maturità della squadra, io mi diverto con le statistiche e ho visto che se facessimo il campionato al netto dei minuti di recupero, l’Udinese sarebbe a 41-42 punti in questo momento. Ci mancano 6 punti nel bilancio, abbiamo perso punti a Bologna, a Napoli con il Genoa con rigori all’ultimo secondo, anzi a tempo scaduto".