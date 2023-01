A pochi minuti dalla sfida con la Juventus, il dirigente dell'Udinese Pierpaolo Marino ha voluto raccontare un aneddoto legato a Gianluca Vialli: "L'avevo incontrato quando era giovanissimo e io direttore dell'Avellino. Eravamo costretti a prendere giocatori dalla Serie B, e così avevamo puntato su di lui che ai tempi giovana alla Cremonese; tra club c'era un buon rapporto e riuscii anche a parlare con il ragazzo. Mi fece una grande impressione come uomo, mi disse che non aveva nulla contro l'Avellino ma che aveva già trovato un accordo con la Sampdoria. Me lo disse con talmente tanto garbo che la delusione per non averlo preso fu colmata dall'impressione che mi aveva fatto".