Adam Masina, esterno dell'Udinese, ha parlato a margine di un evento legato ad uno sponsor del club:



"Il piano di recupero procede molto bene, siamo a buon punto. Non vogliamo correre, sappiamo della delicatezza dell’infortunio. Fortunatamente ho un gruppo di fisioterapisti che si prendono cura di me a 360°. Il livello della squadra è molto alto, ci aspettavamo un inizio di stagione così. Ora siamo in una fase di maturazione importante, i miei compagni ce la stanno mettendo tutta. Il Napoli? Domani altra grande sfida, speriamo di raccogliere punti. Noi siamo convinti di andare a Napoli e fare la nostra performance".