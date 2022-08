L'esterno dell'Udinese Adam Masina ha parlato al sito ufficiale del club bianconero prima della gara contro la Salernitana:



"Sarà una partita delicata, arriviamo fiduciosi dopo la performance di Milano ma non contenti per il risultato. Sarà un match complicato, speriamo di indirizzarlo favorevolmente fin da subito. Vogliamo far meglio dell’anno scorso e speriamo di riuscirci tramite il lavoro”.



SALERNITANA - “Punti deboli? Non saprei, ma sicuramente sarà una partita molto calda, piena di contrasti. Loro sono fisici, dovremo esserlo altrettanto, sperando che l’intensità soprattutto nella parte finale della gara possa premiarci”.