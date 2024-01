Udinese-Milan, il sogno di Lucca: 'Ibra è il mio idolo, spero di poterci parlare'

Redazione CM

Udinese-Milan, match valido per la 21ª giornata di Serie A e in programma Bluenergy Stadium sabato 20 gennaio alle 20.45, non sarà una partita qualunque per Lorenzo Lucca: sarà l'occasione di sfidare il suo eroe, Zlatan Ibrahimovic. Non sul campo, perché il gigante svedese ha appeso gli scarpini al chiodo e ora, in veste di super consulente di RedBird, aiuta il Diavolo da dietro le quinte, ma per il bomber classe 2000 dei friulani sarà importante fare bene sotto gli occhi del suo modello di riferimento e chissà, anche incontrarlo di persona per la prima volta.



E' questo il sogno che lo stesso Lucca ha svelato nel corso di un'intervista a Sky Sport: "Ibrahimovic è il mio idolo, spero di incontrarlo e penso sarà così. Ho visto che va sempre a bordo campo o in panchina, spero di incontrarlo perché sarebbe la prima volta: proverò a scambiare due parole con lui". Ma perché questa ammirazione per Ibra? Lucca spiega: "La cosa che mi piace di più è il suo carattere, il far sì che sia diventato il migliore con tanta umiltà e un po' di sana competitività, nel rispetto sempre degli altri".