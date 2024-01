Udinese-Milan, le pagelle di CM: Reijnders e Leao deludono, Okafor graffia. Che partita di Gabbia

Daniele Longo

Udinese-Milan 2-3



UDINESE



Okoye 6,5: si fa sempre trovare pronto. Salva due volte su Giroud. Sui gol non può nulla.



Joao Ferreira 5: il portoghese ha ha l'arduo compito di contenere Leao. Questa sera il suo errore costa carissimo all'Udinese: è lui a perdersi Okafor sul gol del definitivo 2-3.



Perez 6: duella con Giroud, attento in marcatura, concede davvero poco.



Kristensen 5,5: cerca di contenere gli attaccanti rossoneri con la sua fisicità. Gli riesce a tratti. Sui gol non è perfetto.



Ebosele 6: in fase di spinta riesce a dire la sua, fa più fatica quando c'è da rincorrere Theo Hernandez. (Dal 60' Ehizibue 5,5:Cioffi lo inserisce nell'ultima mezz'ora ma la situazione su quella corsia non cambia)



Samardzic 7: messe a tacere le voci di mercato il serbo-tedesco torna a mostrare il suo talento. Il gol è un colpo per piedi davvero delicati. (Dal 60' Payero 6: Ottimo impatto, entra e ci mette subito grinta e corsa)



Walace 6,5: tanti palloni recuperati, tanto lavoro sporco in mediana.



Lovric 6: lo sloveno parte fortissimo, le sue incursioni fanno parecchio male al Milan.



Kamara 6: sfida con coraggio Pulisic. Spinge con costanza. (Dall'84' Zarraga sv)



Pereyra 5,5: qualcosa non va e si vede. Resta negli spogliatoi all'intervallo. (Dal 46' Thauvin 7: secondo gol consecutivo, il francese dimostra di poter essere un valore aggiunto per questa squadra)



Lucca 6: lotta su tutti i palloni, cerca di far salire la squadra facendo a sportellate con Kjaer e Gabbia. È sua la sponda da cui nasce il gol di Samardzic. (Dal 76' Success sv)



All. Cioffi 5,5: altro finale davvero amaro. L'Udinese butta via una grande prestazione.



MILAN



Maignan 6,5: un gigante per come ha preso posizione contro gli ululati razzisti arrivati dalla curva dell’Udinese. L’errore sul gol di Thauvin questa sera vale poco e niente.



Calabria 5,5: sbaglia un controllo semplice che porta al gol del 2-1 provvisorio dell’Udinese. Nel complesso denota una certa insicurezza nelle due fasi. (Dal 30’ st Florenzi sv)



Kjaer 5: l’errore di lettura e di posizione commesso sulla marcatura di Samardzic non è da lui. Meno preciso del solito anche in fase d’impostazione.



Gabbia 6,5: pulito, preciso, puntuale. Di gran lunga il migliore della linea difensiva.



Theo Hernández 6: mezzo voto in meno per il regalo solo da scartare per Thauvin che non si fa pregare. In proiezione offensiva è un martello, nel finale guida la rimonta.



Adli 6,5: la fisicità e il ritmo imposto dall’Udinese lo costringono a una partita di grande sofferenza. Ma Yacine stringe i detti e getta il cuore oltre l’ostacolo.



Reijnders 5: probabilmente la sua peggior partita in rossonero. Poca personalità e tanto gioco in orrizontale. Serata da dimenticare. (dal 23’ st Okafor 7: una zampata da tre punti. Determinante )



Pulisic 6: grande impegno nelle due fasi. (Dal 30’ st Jovic 7: ancora lui, ancora Luka. Decisivo quando serve)



Loftus-Cheek 6,5: terzo gol in campionato con il solito inserimento perfetto. Punto esclamativo in una prestazione di grande intensità.



Leao 5: non salta mai l’uomo. Fuori dalla partita, vive un momento certamente difficile. (dal 45+4' st Musah sv)



Giroud 6: lavora tanto e bene per la squadra. Spreca una facile occasione da gol ma si rifà entrando nell’azione che porta al gol del pari.



All. Pioli 6,5: deve lavorare su delle disattenzioni che potevano costare caro. Bravo nella scelta dei cambi.