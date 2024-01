Udinese-Milan, MOVIOLA LIVE: Pulisic chiede un rigore

Redazione CM

Udinese e Milan si affrontano al Bluenergy Stadium di Udine in un match valido per la 21ª giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 20.45, arbitra Fabio Maresca della sezione di Napoli, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.





UDINESE – MILAN Sabato 20/01 h.20.45



Arbitro: Maresca

Assistenti: Di Iorio - Scatragli

Quarto ufficiale: Baroni

VAR: Abisso

AVAR: Irrati



PRIMO TEMPO



28' - Il Milan chiede un rigore: Pulisic cade dopo un colpo alla testa ricevuto da Lucca che salta per prendere il pallone, Maresca non concede e il VAR non interviene. Decisione che lascia dubbi.



6' - Walace chiede un rigore per una trattenuta reciproca con Loftus-Cheek, l'arbitro lascia correttamente giocare.