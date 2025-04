Getty Images

Udinese-Milan, MOVIOLA LIVE: Lucca chiede un rigore. Scontro Maignan-Jimenez, la ricostruzione

Paolo D'Angelo

17 minuti fa

Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Udinese-Milan, match che apre la della 32esima giornata di Serie A.



Udinese-Milan alle 20.45



Arbitro: Sacchi

Assistenti: Del Giovane e Rossi

IV Ufficiale: Crezzini

VAR: Marini

AVAR: Massa



50' - Lancio lungo verso la porta del Milan: si scontrano Jimenez e Maignan e Sacchi è costretto a fermare il gioco perché il portiere accusa un problema alla testa. Dopo alcuni istanti di paura, il francese esce dal campo in barella ma cosciente



33' - Cross dalla sinistra di Kamara per Lucca, il quale viene leggermente toccato da Pavlovic in area e reclama un calcio di rigore: per Sacchi e il VAR non c'è nulla.