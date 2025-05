Getty Images

: spettatore non pagante nel primo tempo, al primo tiro prende goal di spalla. Nella "tedesca" sarebbe una bella beffa, a calcio vale uno ma è comunque frustrante, e lo è ancora di più se al 90' arriva il secondo di un solissimo Keita.: pericoloso con le sue sponde in avanti, mentre dietro fa buona guardia finché non gli scappa Caprari che, anche un po' fortunato, devia in rete con la spalla dopo il palo di Birindelli.: qualche grattacapo in più glielo procura Forson, ma ha visto ampiamente di peggio in stagione. La sua partita dura un tempo, poi Runjaic cambia modulo. Esce e l'Udinese prende goal. (dal 46': al rientro dopo l'infortunio, sfonda la porta con un missile al volo dopo il rimbalzo che vale il pareggio. Poi sfiora la doppietta di testa, due volte. Poi pecca ancora di nervosismo, si fa ammonire e salterà la Juventus. Deve correggere questo suo difetto)

: dietro il lavoro non è molto, si concede di sganciarsi e attentare alla parità con un diagonale che impegna Pizzignacco. Poi il goal degli avversari che prende alla sprovvista il fianco sinistro della difesa rimessa a 4 da Runjaic: non benissimo. Sufficiente per contributo alla manovra, insufficiente in difesa che sarebbe il suo mestiere.: perfetto il cross per Kamara al 19', e dire che la destra sarebbe la sua fascia debole. Ragazzo di prospettiva niente male l'angolano, da rivedere nella prossima annata con più spazio.: sta trovando continuità, ma stavolta a differenza di Cagliari sembra fuori fuoco, ondivago come spesso accade da quando è in Italia. La prossima stagione sarà quella buona? (dal 46': 100 presenze con l'Udinese, non le festeggia nel migliore dei modi. Stagione non memorabile, la sua)

: metronomo irrinunciabile, gestisce il possesso dell'Udinese senza affanni. La sua squadra va sotto quasi senza accorgersene, prendendo un'infilata sul fianco. Ottimo nel lancio che porta al goal del pareggio di Lucca, pronto e preciso.: ha il piede caldo e testa la sua mira con un paio di conclusioni al quarto d'ora, dopo aver fatto ammonire Akpa-Akpro con una percussione centrale. Non fa mancare l'impegno per tutto il tempo in cui rimane in campo (dal 63': vorrebbe spaccare il mondo entrando dalla panchina, ma commette solo qualche fallo in maniera irruente nel tentativo di sfondare)

: se entra la rovesciata dopo venti minuti abbiamo il goal della domenica, per sua sfortuna la palla esce non di molto. Bene in avanti, ma la voragine sull'1-0 Monza si apre dalla sua parte.: porta il primo pericolo con una discesa sulla destra, è il più attivo in avvio, ma poi cala un po' e si prende un giallo che lo costringerà a saltare la trasferta in casa della Juventus. (dal 75': un quarto d'ora di vetrina, entra e segna subito Lucca anestetizzando la partita. Si perde Keita sul goal decisivo del Monza): doppio passo e tiro, come contro il Cagliari qualche mese fa, ma stavolta gli esce una conclusione debole dopo un bel dribbling. Non si vede mai, per il resto. (dal 70': aggiunge vivacità alla manovra friulana, anche se con un po' di confusione. Era quel che serviva)

: bravo per quello che ha fatto fino alla salvezza, poi infortuni e svagatezza hanno fatto rivedere il brutto anatroccolo che ha rischiato di retrocedere nella scorsa stagione. Poco male, ma nella prossima stagione sarà necessario provare ad alzare l'asticella.: bella la parata su Solet in tuffo sulla sua destra, Davis poco dopo gli calcia debole addosso da distanza ravvicinata. Non può nulla sul bolide di Lucca.: benissimo fino all'ingresso di Lucca e Iker Bravo, specie il secondo che dalla sua parte scombina un po' gli schemi. Porta a casa comunque una sufficienza, battagliero.

: lavoro non semplice su Davis, ma si fa apprezzare. Invece vede i sorci verdi con Lucca, che prima lo impallina, poi lo grazia due volte di testa.come Pereira, dà tutto per difendere il vantaggio e il coraggio e la tenacia vengono premiati dalla vittoria finale.: tambureggiante nella discesa che porta al goal dell'1-0 di Caprari, ottima seconda parte di campionato. Azzadiamo: potrebbe essere il caso di tornare al Pisa per rimanere in Serie A, in un ambiente che conosce e che lo conosce benissimo.: in questo finale di stagione ha la fiducia di Nesta, minuti utili per rilanciarsi in vista della prossima stagione. Qualcuno ci punta ancora? (dal 65': ottimo ingresso, entra nel goal decisivo di Keita con la spizzata che favorisce il senegalese)

: il centrocampista di proprietà della Fiorentina si conferma uno dei meno peggio nell'annata storta del Monza. In viola o meno, merita di mantenere la categoria. (dal 78': ce la mette tutta ma non resiste alla frizzantezza di Payero che lo costringe al giallo dopo nemmeno un quarto d'ora. Perde malamente il pallone che Karlstrom catapulta in avanti per il pareggio di Lucca.: continuo e affidabile sulla sinistra, anche contro uno come Rui Modesto che ha bisogno di farsi vedere. Anche lui può benissimo rimanere in Serie A. (dall'84'

: tenta di farsi vedere nel deserto dell'attacco brianzolo senza punte, una mezza situazione sul finale di primo tempo. Poco altro, qualcosina si è intravisto ma sperava in un pomeriggio migliore. (dal 65': al rientro dopo 3 settimane di stop, piazza una zampata decisiva per la vittoria anche se avrebbe sognato di essere decisivo per la salvezza. Qualche sprazzo di Keita si è comunque visto in stagione): bravo e fortunato nel crederci sulla conclusione di Birindelli, gara d'orgoglio e anche un po' di sacrificio dato che non ha nessuna punta centrale cui appoggiarsi. (dall'84'

: bel segnale da parte della sua squadra, nonostante sia tutto finito. Dignitosa la prestazione, dignitosa sembra poter essere l'uscita di scena dalla Serie A in queste ultime partite.