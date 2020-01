Juan Musso, portiere dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 3-0 contro il Sassuolo: "Il Sassuolo ha dominato i primi minuti della partita, sono felice di aver fatto il mio lavoro e di aver aiutato la squadra a vincere. So che qui abbiamo avuto grandissimi portieri come Handanovic prima di me, per me è un orgoglio ricevere quel premio. Quando ero piccolo giocavo a basket, mi piaceva tanto, anche più del calcio. Quando sono arrivato qua mi hanno fatto cambiare la dieta, abbiamo dei bravi nutrizionisti che ci sono addosso e mi sento molto bene".