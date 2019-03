Il portiere dell’Udinese Juan Musso ha parlato a Sky Sport alla vigilia della gara con la Juve: “Sarà una gara difficilissima perchè loro sono fortissimi, ma ho grande fiducia nella mia squadra perchè so che lavoriamo al massimo. La Juve avrà nella testa l’Atletico? Io penso più a cosa ci sarà nella nostra testa: ce la possiamo fare, possiamo competere con tutti. Ronaldo? È un giocatore straordinario, difficile da fermare, ma se stiamo bene possiamo giocarcela con tutti. Sarà una bella sfida, importante, e servirà tanta concentrazione per tutti i 90': se molli la presa anche solo per un attimo possono farti male".