Il portiere dell'Udinese Juan Musso parla a Sky Sport prima della sfida con l'Atalanta: "Miglior difesa della Serie A? Merito di tutta la squadra, è una nostra caratteristica. Anche i centrocampisti e gli attaccanti fanno un grande lavoro e danno una mano in difesa, ma sappiamo bene che alla fine vince chi fa più gol. Lavoriamo per crescere in questo e nel possesso palla. Reazione Atalanta dopo la Champions? Guardiamo a noi stessi, alla nostra prestazione, a come abbiamo preparato la partita e all'atteggiamento da avere in campo".