Juan Musso, portiere dell'Udinese, parla a Udinese Tv dopo il ko contro il Milan: "Ci aspettavamo come minimo un pareggio, che era più giusto. Abbiamo giocato abbastanza bene e abbiamo tenuto palla per più tempo. Siamo nella strada giusta anche se sapevamo che era importante fare almeno un punto stasera. Sono triste per la sconfitta ma ho molta fiducia nella squadra: dobbiamo vincere domenica prossima".