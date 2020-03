Juan Musso, portiere dell’Udinese, parla a Udinese Tonight dell’emergenza Coronavirus: “Anche noi giocatori ovviamente stiamo prendendo le dovute precauzioni, evitando contatti non necessari, non mangiando negli spogliatoi e via dicendo. La settimana scorsa il nostro pensiero era rivolto principalmente a preparare la gara con la Fiorentina. Ora non sappiamo cosa succederà ma siamo disposti a fare ciò che ci viene richiesto per far fronte all’emergenza”.



SUL MOMENTO DI FLESSIONE - “Il periodo di flessione che ho avuto all’inizio del girone di ritorno è stato caratterizzato da un paio di errori per me inconsueti, che un portiere può commettere anche quando sta bene. Non è facile mantenere la calma in questo caso, ci vuole la consapevolezza del lavoro che svolgi ogni giorno e la voglia di superare le difficoltà. L’aspetto che voglio migliorare di più? La mentalità, l’essere di volta in volta più cosciente di ciò che ha bisogno la squadra”.