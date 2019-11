Juan Musso, portiere dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pari con la Spal: "È incredibile, ci siamo allenati molto sui rigori visto che non ne avevo ancora parato uno. Sapevo che il momento sarebbe arrivato ed è arrivato oggi. Volevamo vincere, ma quando non riesci a vincere è meglio non perdere. Sono partite che non sai come finiranno, perdere la partita all'ultimo sarebbe stato davvero un peccato. Ci è mancato l'ultimo passaggio, non molto di più. Continueremo a lavorare così, sono sicuro che i punti arriveranno. Rappresentiamo l'Udinese, vogliamo vincere, a maggior ragione in casa. Qui è difficile vincere per molte squadre".