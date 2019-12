Michele Pazienza, ex centrocampista di Udinese e Napoli, parla a Radio Punto Nuovo, nel corso del programma Punto Nuovo Sport Show: "Partita delicata Udinese-Napoli. Per il Napoli periodo non proprio semplice e deve dimostrare di aver ricompattato il tutto. Da giocatore vedendo questa partita ho bellissime sensazioni, ho vissuto grandi emozioni con entrambe le squadre. L'Udinese mi ha dato la possibilità di arrivare in Serie A, il Napoli mi ha dato il palcoscenico Europeo. Con l'Udinese, il ricordo più bello è l'esordio, con il Napoli la qualificazione in Champions. Il Napoli negli ultimi anni ha fatto salti notevoli, è migliorato. Peccato per questo momento, si rischia di buttare tutto all'aria"