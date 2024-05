Udinese-Napoli, incrocio tra salvezza e Europa: Calzona vede i tre punti, lontano il colpo dei padroni di casa

10 minuti fa



Lo stadio Friuli sarà teatro lunedì di uno scontro decisivo sia in chiave salvezza che in ottica Europa. Il Napoli, dopo il pareggio con la Roma, non può più sbagliare per non rischiare di trovarsi fuori dalle coppe e contro l’Udinese i bookmaker vedono favoriti gli uomini di Calzona, in quota tra 1,95 e 2 su . I padroni di casa, che non battono i rivali dal 2016, si giocano vincenti a 3,70. Nel mezzo il pareggio, uscito solo due volte negli ultimi dieci scontri diretti, paga 3,50 volte la scommessa. Il Napoli in trasferta subisce gol da sei turni consecutivi, mentre l’Udinese non è riuscito a tenere la porta chiusa con gli azzurri negli ultimi venti incroci. In quota prevale l’opzione Goal, a 1,70, contro il segno contrario a 2,05. Per cercare di rimanere in Serie A, i padroni di casa si affideranno a Lorenzo Lucca, a secco da sei giornate e pronto a tornare al gol, in quota a 3,60. Sarà sfida a distanza con Victor Osimhen, a segno tre volte nelle ultime quattro e proposto ancora marcatore a 2,37. Il nigeriano fu protagonista con una rete all’andata, così come Kvicha Kvaratskhelia, offerto a 3,25.