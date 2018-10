. La squadra di, senza Lorenzo Insigne, è alla ricerca della seconda vittoria consecutiva, per portarsi a meno 4 dallafermata in casa dal Genoa. Di fronte, alla Dacia Arena, l'di Velazquez, che non vince dal 23 settembre, contro il Chievo: 3 ko e 2 reti realizzate in 3 partite.- Nelle ultime 8 sfide nemmeno un pareggio in Serie A: 6 successi del Napoli e due vittorie dell'Udinese, che ha perso le ultime 2 gare interne contro i partenopei. I friulani dovranno stare attenti al primo quarto d'ora, visto che quella di Ancelotti prima in Serie A per reti segnate nei primi 15 minuti.Rodrigo, numero 10 dell'Udinese, ha preso parte attiva al 75% delle reti dei friulani in questo campionato; Driesha realizzato 2 gol con i primi 16 tiri tentati in questo campionato.