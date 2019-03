Davide Nicola, allenatore dell'Udinese, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese: "Auguro il meglio alla Juventus in Champions, domani però c'è la nostra Champions. Io ho esordito ieri con i ragazzi con dei semplici numeri, come hai fatto tu, nessuno è mai riuscito a battere la Juve prima di un impegno europeo. C'è materiale per chi sogna, ovviamente il sogno è fare un colpo eclatante, forse faremmo un campionato, ma al di là di questo c'è uno stadio caldissimo e una squadra che ha perso solo tre partite in stagione".



SUL FUTURO - "A noi interessa pensare solo domenica dopo domenica, il futuro passa dal presente"