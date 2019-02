Queste le parole di Davide Nicola, allenatore dell'Udinese, alla vigilia della sfida con la Fiorentina: "De Paul? Ci sono giocatori importanti, molto importanti, ma di imprescindibili al mondo ce ne sono stati 2 o 3. Ci può stare che uno possa giocare o non giocare una partita, qui non siamo in 40 e noi stiamo dando importanza a tutti. La cosa importante sono gli obiettivi della squadra. La Fiorentina in questo momento non sta bene solo dal punto di vista psico-fisico, ma in attacco ha anche giocatori importanti. Noi dobbiamo lottare, restare uniti e coscienti del fatto che bisognerà fare punti. Convocazione di Lasagna? Sono contento, anche se non è al 100% per un problema alla spalla".