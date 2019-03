Davide Nicola, allenatore dell'Udinese, parla in conferenza stampa dopo il ko contro il Napoli: "a classifica la guardo relativamente perché mancano tante partite. Sappiamo di dover lottare, abbiamo dimostrato di esserci. La sconfitta è dovuta alla qualità superiore del Napoli in diversi singoli, ma ho avuto risposte sulla compattezza con un baricentro più alto che non eravamo riusciti a tenere a Torino. Abbiamo iniziato bene anche nella ripresa, la pecca è stata il 3-2, potevamo far meglio, ma riconosciamo la loro qualità".



SU LASAGNA - "Ha delle qualità, se le sfrutta può essere interessante, altrimenti non sarebbe nel giro della nazionale. Deve credere di più nei suoi mezzi".



SU PUSSETTO - "Da seconda punta può essere tremendamente efficace, è al primo anno in Italia, s'è integrato bene ma ha ampi margini di miglioramento, neanche lui lo sa".