Davide Nicola, allenatore dell'Udinese, si è raccontato alla Gazzetta dello Sport: "Pavel Nedved come modello? L’ho affrontato da calciatore. Non lo conosco. Era per i tifosi quello che è ora Cristiano Ronaldo: dedizione, disciplina. Rappresentava la squadra. Straordinario. L’uomo ha più importanza di tutto".