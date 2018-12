Così Davide Nicola ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta dell’Udinese contro l’Atalanta: ”Sconfitta meritata, eravamo consapevoli di trovare una squadra forte, organizzata, fino al 79' avevano avuto due occasioni come noi - le parole riportate da udineseblog.it -. Hanno gestito meglio palla, finché ne abbiamo avuto abbiamo dimostrato di essere competitivi. Partita tatticamente molto positiva di D'Alessandro. So bene che c'è molto da lavorare anche nella gestione della palla che deve essere più fluida. Fino al palo di Fofana eravamo in partita. I cambiamenti tattici sono subentrati e da quel momento non abbiamo tenuto bene il campo”.