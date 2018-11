Il nuovo tecnico dell'Udinese Davide Nicola ha parlato alla vigilia del match contro la Roma: "La Roma è una squadra top level che non ha alcuna difficoltà a trovare nel turnover giocatori importanti. Noi non dobbiamo pensare agli avversari, ma guardare soltanto a noi stessi; quando si giocano certe partite, la sfida è quella di impegnarsi per cercare di raggiungere il livello di simili contendenti, pensando che un giorno potremo arrivare a certi risultati. Abbiamo provato alcune cose, ma le vedrete domani con lo staff, uno dei più preparati con cui mi sia mai trovato a lavorare, stiamo studiando ogni singolo giocatore".