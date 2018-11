Il tecnico dell'Udinese Davide Nicola commenta a Sky Sport il successo sulla Roma: "Vincere contro i giallorossi è sempre gratificante per tutti, abbiamo affrontato una squadra molto forte ed eravamo consapevoli di giocare secondo dei principi che i ragazzi hanno applicato alla perfezione. Oggi ho visto tutti partecipare con grande passione, anche qui chi è rimasto in panchina, lo sport è questo. Non volevo prendere la Roma alta perché è brava a superare la prima pressione, dovevamo rimanere compatti, solidi e ordinati: lo abbiamo fatto con grande impegno e organizzazione. Questa è una prima parte, dobbiamo ancora migliorare, tutto l'ambiente ha capito che siamo in una situazione difficile e dobbiamo uscirne il prima possibile, anche con armi diverse. Il nostro obiettivo è quello di sbranare gli avversari, di andare a imporre il nostro gioco, ma ci vuole tempo. De Paul e il suo gesto? Abbiamo parlato con i giocatori e con il mio staff, abbiamo chiesto di non protestare e non disperarsi mai, ma di essere invece sempre presenti. La capacità di riposizionarsi molto velocemente fa la differenza nel calcio moderno. Rodrigo ha un'intelligenza tattica importante negli smarcamenti preventivi, poi riesce ad avere sempre intensità: può fare la seconda punta e l'ala in qualsiasi sistema di gioco".