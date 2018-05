Sulla panchina dell’della prossima stagione non ci sarà più Igor Tudor. Il profilo prescelto per sostituirlo è quello di Cesare Prandelli: contatti in corso per cercare di raggiungere l’intesa totale. Secondo Sky Sport, l’Udinese sta sondando altre piste: ra i profili maggiormente seguiti e già sondati dal club friulano c’è quello di, allenatore dello Sporting Braga.