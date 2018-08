Come riportato da Gazzamercato.it, è casting in casa Udinese per l’attacco. Dopo il no della Sampdoria per Fabio Quagliarella, il nome più intrigante è quello di Moise Kean della Juventus. Sempre viva la pista Andrea Pinamonti dall’Inter. Sullo sfondo Marco Borriello e Cornelius (Atalanta).