Udinese, nuovo rinforzo per la difesa: in chiusura l'arrivo di Giannetti

Francesco Guerrieri

Primo acquisto di gennaio in arrivo per l'Udinese, che sta per accogliere un rinforzo per la difesa: è chiuso l'affare che porterà in Serie A Lautaro Giannetti, classe '93 e primo acquisto bianconero della sessione di gennaio. Nelle prossime ore il giocherà arriverà in Italia e si unirà al resto della squadra. Se riusciranno a sistemare in tempo i documenti e ufficializzare l'acquisto, Giannetti potrebbe essere a disposizione già per la gara contro la Lazio in programma domenica alle 15.



I NUMERI DI GIANNETTI - Giannetti si è svincolato dal Velez il 1° gennaio scorso, ha il doppio passaporto italiano e argentino e tra tutte le competizioni ha giocato 200 partite - e tre gol - con la maglia del Velez. Una maglia, due colori. Per tutta la vita. O quasi. Dopo essere cresciuto nel Velez, a 30 anni è pronto per il salto in Europa: l'Udinese lo aspetta.