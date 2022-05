Bram Nuytinck, capitano dell'Udinese, parla ai microfoni di DAZN prima del match con lo Spezia: "Loro devono vincere, ma per noi è l’ultima partita in casa ed è importante. Abbiamo una squadra forte con tanta qualità. Non abbiamo solo 11 titolari, ma 15 o 16. Miglior prestazione della stagione? La prima partita, contro la Juventus. Abbiamo pareggiato 2-2 giocando bene, è stata una bella prova anche a livello personale".