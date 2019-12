L'Udinese conferma Luca Gotti in panchina, ma per la prossima stagione pensa a un nuovo allenatore. Il sogno del patron Pozzo è Marco Giampaolo, che piace anche per il Watford, ma per ora la trattativa col tecnico abruzzese sotto contratto col Milan è in stallo senza tanti margini.



Sul mercato di gennaio si lavoro soprattutto in uscita. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, possono partire il portiere italiano Perisan, il difensore cileno Sierralta, il centrocampista ceco Barak e l'attaccante polacco Teodorczyk.