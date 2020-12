Potrebbe sbarcare presto nel massimo campionato Samuele Perisan, portiere classe 1997 del Pordenone che in Serie B si sta mettendo in evidenza con prestazioni di grande qualità. Il Messaggero Veneto lo ha già definito "predestinato", e non a caso su di lui sono puntati gli occhi dell'Udinese, con cui il giovane ha militato fin dal settore giovanile: l'idea sarebbe quello di riportarlo "a casa" quanto prima, magari come sostituto di Juan Musso che sembra ormai pronto per una big.