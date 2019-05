Stefano Okaka, attaccante dell'Udinese, ha parlato a Telefriuli: "Abbiamo portato a casa i tre punti e va bene così, nonostante il calo nella ripresa. Questo ci permette di aspettare domani gli altri risultati e di festeggiare questa salvezza. Sto dimostrando di avere un buon impatto sul campo per la mia squadra. Poi con i 'se' e con i 'ma' non si sa. L'importante è che sono arrivato a gennaio e speriamo di poter festeggiare questa salvezza. Futuro? Prima vediamo di essere salvi, poi parleremo di tutto. C'è tempo per questo. Il mio desiderio più grande è festeggiare la salvezza: speriamo che arrivi prima dell'ultima giornata.Il mio bilancio è sicuramente positivo. Ma un conto è il bilancio, un altro è parlare e vedere quello che succede".