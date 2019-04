Stefano Okaka, attaccante dell'Udinese, ha elogiato il suo allenatore Igor Tudor negli studi di Sky Sport: "Il mister ha portato personalità ed esperienza. Da calciatore è stato un campione, ci fa esprimere al meglio. Poi è chiaro che sono i calciatori a fare la differenza, ma avevamo bisogno di una persona così. Il gruppo sta ritrovando la giusta energia, questo club lo meritava. Non abbiamo ancora finito, perché ci mancano ancora dei punti per rimanere in Serie A".



Okaka si è poi soffermato sulla Roma, squadra nella quale è cresciuto: "La trasferta di sabato? Provo i brividi a pensarci, ho vissuto tanti momenti belli e alcuni anche difficili, che mi sono serviti per diventare una persona più matura. C'è tutta la mia infanzia calcistica e di vita: sono arrivato a Roma che avevo 15 anni e sono diventato uomo lì. Sono un attaccante, quindi vorrei sempre fare gol, ma se lo faccio alla Roma non esulto: è un club che mi ha fatto avere una vita migliore, il rispetto che ho per squadra e città durerà per tutta la vita. Zaniolo nuovo Totti? Per me Totti è uno solo, una favola unica, però sicuramente Zaniolo sarà un calciatore molto importante, fondamentale, dal quale ripartire."