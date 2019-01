Secondo udineseblog.it, il nuovo attaccante dell'Udinese Stefano Okaka è arrivato in città per sottoporsi alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri. In serata, è atteso invece l'altro colpo di gennaio, il terzino classe '90 Martin Zeegelaar, anch'egli in arrivo in prestito dal Watford.