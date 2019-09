Stefano Okaka non vedeva l’ora di tornare in Italia: ha preferito l’Udinese - dove era già stato l’anno scorso - al Cagliari: contratto fino al 2023 e la voglia di ripartire subito alla grande. Per giocare di nuovo in Serie A, l’attaccante ha rifiutato un contratto da 2,5 milioni netti a stagione - bonus compresi - offerto dal Besiktas, che aveva trovato l’accordo col Watford per un prestito con diritto di riscatto a 11 milioni di euro. Dopo aver respinto una proposta dalla Cina qualche anno fa, dice ancora una volta no a un’offerta importante a livello economico: Okaka ha voglia di dimostrare ancora tanto nel calcio che conta, e l’ha fatto capire con i fatti.