Stefano Okaka, attaccante dell'Udinese, parla a Udinese TV dopo il pareggio con la Spal: "Il calcio è strano. Per tutta la partita ci provi e vai vicino a vincerla e alla fine arriva un rigore che rischia di fartela perdere, poi per fortuna c'è San Musso che ci ha salvato. Ci prendiamo questo punto e andiamo avanti perché se avessimo vinto saremmo addirittura ottavi e penso che la strada sia quella giusta. A Juan abbiamo fatto un bell'applauso perché si è comunque sempre dimostrato un grandissimo portiere, spesso decisivo per vincere o pareggiare le partite: siamo contenti di averlo in squadra con noi".