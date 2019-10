L'attaccante dell'Udinese, Stefano Okaka si racconta in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Io ho chiesto amore e a Udine me lo hanno dato. In Inghilterra ho dato e si era chiuso un ciclo, non guardo neppure le partite del Watford anche se è rimasta una vera amicizia con Pereyra. Non ci tornerò. Sì, Londra è bella, ma un conto è visitarla, un conto viverci a un'ora di distanza. Ora sono tornato nel posto migliore in cui potessi venire. Le strutture dell’Udinese se le sognano in tanti. Gino Pozzo mi ha dato fiducia, per fortuna non avevo disdetto la casa che avevo preso in affitto da gennaio".



"Avevo litigato con Tudor? Se ci avessi davvero litigato, non sarei tornato. In un allenamento mi ha esposto la sua teoria, non sono andato a Cagliari, non stavo bene. Ma né litigi, né risse. Non mi sono mai picchiato con nessuno nel calcio. Me lo sono imposto, visto il fisico che ho, se faccio il cattivo è un problema".



"Avevo quasi detto sì al Besiktas. Il contratto era vantaggioso. In Italia sarei tornato solo a Udine e l’ultimo giorno ci sono tornato. Mi piace modo in cui mi hanno accolto, e le strutture. Mi hanno dato amore, penso di aver ripagato e ora sono ancora in tempo per chiudere la carriera alla grande. Voglio diventare un simbolo dell’Udinese, giocare in questa città e in questo club è un onore".



"Voglio bene a Mazzarri per la persona che è, carismatica e buona. Ma non posso fargli sconti. Già nella scorsa stagione mi annullarono un gol buono, stavolta vorrei farne uno che conta".