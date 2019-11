Il centravanti dell'Udinese Stefano Okaka ha concesso una lunga intervista a Sky Sport, nella quale sponsorizza la conferma di Gotti in panchina: "Si è messo a disposizione con grande umiltà ed energia. La speranza che possa restare c'è, abbiamo visto cosa è successo dopo tutti i gol contro il Genoa. È una persona molto intelligente che ama questo sport. Entrare come primo allenatore può non essere semplice. Non so cosa farà, ma gli auguro il meglio e spero ci possa aiutare a prescindere dal ruolo che avrà. Samp? Dispiace la squalifica, anche perché tornare a Genova per me è sempre bello. Lì a Marassi ho fatto bene con la Samp e gol con la Nazionale. Faccio l'in bocca al lupo a Ranieri e spero si tolga grandi soddisfazioni con i blucerchiati. Corsa salvezza? È difficile, perché tutte le squadre possono vincere con tutti e possono uscire risultati clamorosi, come quello del Parma con la Roma. Il Milan, poi, ha una posizione di classifica difficile".